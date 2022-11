Lega calcio: sarà presente De Laurentiis per discutere 2 importanti questioni

Aurelio De Laurentiis ha annunciato la sua presenza a Milano, nella sede della Lega Calcio per l’assemblea che vede tra i vari ordini del giorno, come si legge nel comunicato pubblicato sul sito della Lega Serie A, diverse tematiche tra cui l’elezione di un consigliere di lega non indipendente, le riforme e gli adempimenti fiscali. Quest’ultimo tema è assai caldo: il governo ha concesso ai club altri cinque anni per pagare i 500 milioni di debito con il fisco. I club rischiavano il collasso a dicembre, quando scadono i termini per i versamenti posticipati. Ma un emendamento favorirà la rateizzazione quinquennale. Fonte: il Mattino

