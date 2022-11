Factory della Comunicazione

Una visita speciale nel ritiro della nazionale coreana: tra Kim e Son ecco anche Jungkook, la stella del k-pop, leader dei Bts, il gruppo della Corea del Sud che spopola ormai da mesi in giro per il mondo. Jungkook ha presenziato alla cerimonia di apertura in Qatar per il Mondiale e ha fatto visita anche alla sua nazionale, accolto anche da Kim Min-Jae, difensore del Napoli che ha consegnato alla star musicale una maglia della selezione coreana.

