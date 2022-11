Kvaratskhelia continua la riabilitazione indicatagli dal Napoli

Khvicha Kvaratskhelia ha giocato la sua ultima gara in Champions con il Liverpool, poi l’infortunio lo ha costretto a fermarsi. Per la pausa è tornato in Georgia dove continua la terapia che gli è stata assegnata dallo staff medico del Napoli e punta a essere pronto per l’inizio della prossima settimana quando è in programma la ripresa degli allenamenti della squadra di Spalletti: gli azzurri si ritrovano a Castel Volturno prima della partenza per la Turchia per il ritiro ad Antalya che comincerà a inizio dicembre. L’attaccante georgiano sta proseguendo il programma di riabilitazione e sta svolgendo esercizi specifici per rimettersi al posto al cento per cento.

