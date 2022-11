Koulibaly, si gioca il Mondiale, poi vuole venire a Napoli a festeggiare

Non è cominciato nel migliore dei modi Qatar 2022 per il Senegal di Kalidou Koulibaly. La Nazionale dell’ ex azzurro, infatti, è stata sconfitta all’esordio dall’ Olanda. «Abbiamo fatto una buona gara, ci è mancato solo il gol», ha detto KK. «Sappiamo che questa è la Coppa del Mondo, quando prendi gol sui dettagli, è difficile poi recuperare». Nulla è ancora compromesso: «Il pareggio magari ci poteva stare, ma ora pensiamo alla prossima partita, sappiamo che saranno due finali. Non ci arrenderemo» ha continuato Koulibaly, che ha parlato dopo il match con l’Olanda anche del suo Napoli: «Scudetto? Dovessero vincerlo vado a festeggiare lì con loro».

