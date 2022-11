Il Napoli ci mette la testa: nessuno la usa meglio!

Nessuna squadra ha segnato più gol di testa del Napoli in Serie A in questa stagione sinora. Sono ben 9 le reti degli azzurri in campionato. E’ anche un primato in massima serie nei top-5 campionati europei nel 2022/23. Solo il Tottenham in Premier ha segnato 9 volte di testa.

Questi gli autori dei gol di testa del Napoli in campionato quest’anno:

Kim (2): Monza e Lazio; Anguissa (1): Torino; Kvaratskhelia (1): Verona; Simeone (2): Milan e Cremonese; Olivera (1): Cremonese; Osimhen (2): Atalanta e Udinese.

dal sito ufficiale della SSCN