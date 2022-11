Gravina sarà sabato a Napoli per ascoltare la proposta di AdL

L’Italia del c.t. Roberto Mancini si sta ancora leccando le favorite, non solo per la sconfitta contro l’Austria, ma anche per essere spettatrice dei mondiali in Qatar. Il futuro però è adesso e si pensa alle qualificazioni ai prossimi Europei 2024 in Germania. Come riporta il CdS, sabato a Napoli arriverà Gravina ed ascolterà la proposta di Aurelio De Laurentiis. La sfida Italia-Inghilterra del 23 Marzo 2023 potrebbe disputarsi al “Maradona”, a distanza di 10 anni. L’ultima sfida fu con l’Armenia e terminò 2-2. La città partenopea è in vantaggio rispetto a Bologna e Palermo, per la sfida ai leoni d’Oltremanica. In caso di approvazione, è pronta la location di “Casa azzurri”, il tutto si dovrà attendere domani quando si pronuncerà l’Uefa. I tifosi azzurri e quelli del Napoli attenderanno con trepidazione.

