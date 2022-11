GdS – Nel 2023 i tifosi del Napoli potranno scegliere le canzoni al “Maradona”. Ben 4 le opzioni

Sulla scia dell’entusiasmo che finora la capolista ha diffuso a “suon” di gol, il club ha lanciato in rapida sequenza due iniziative in collaborazione con la piattaforma di fan token, entrambe a tema musicale. In aggiunta, fino al 4 dicembre si possono avere un token gratis semplicemente iscrivendosi per la prima volta sull’app dedicata. Nella prima iniziativa i possessori di fan token hanno avuto la possibilità di scegliere una “goal song” per il Maradona, ovvero quella canzone che risuona allo stadio ogni volta che il Napoli segna. Quattro le opzioni: «L’amour toujours» di Gigi D’Agostino, «Levels» del compianto Avicii, «Million voices» di Otto Knows e «Kernkraft 400» di Topic. Passando al secondo sondaggio, fino a ieri sono rimasti aperti i seggi per scegliere la playlist che gli azzurri ascolteranno in ogni riscaldamento prepartita in casa. In questo caso i tifosi dovevano individuare un genere musicale: le possibilità andavano dal rock alla musica pop e dance, da quella latina come il reggaeton alle cosiddette “smash hits”. Se vedere giocare il Napoli è una festa, con la musica adatta non manca davvero più nulla.

