Gazzetta – Conferme sull’interesse del Napoli per Mazzocchi

Il mercato calcistico invernale si avvicina, ed il Napoli non vuole farsi trovare impreparato, un nome su tutti quello di Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana, come riporta stamane La Gazzetta dello Sport. “Conferme sull’interesse del Napoli per Mazzocchi. L’esterno della Salernitana, autore di due gol in questo campionato, è nel mirino del club azzurro ma anche di Inter e Roma. In estate la Salernitana valutò Mazzocchi circa cinque milioni di euro (c’era il Monza sulle sue tracce), ora il suo valore è sensibilmente aumentato. L’intenzione del club di Iervolino è trattenerlo fino a fine campionato ma in caso di offerte vantaggiose sarà difficile convincere il difensore che ha un contratto fino al 2026”.

