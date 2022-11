Gazz. Sport – La crescita di Osimhen, tra gol e assist è “merito” soprattutto della figlia

Il Napoli a breve riprenderà ad allenarsi, per arrivare al meglio in vista della ripresa del campionato, il 4 Gennaio la sfida al “Meazza” contro l’Inter di Simone Inzaghi. Uno dei giocatori che si sta riprendendo dalle fatiche è certamente Victor Osimhen, visto anche il piccolo infortunio che gli ha impedito di giocare la gara amichevole Portogallo-Nigeria. Il bomber ex Lille ha dei numeri in zona gol, come riporta la Gazzetta dello Sport, davvero importanti. Al momento è già in doppia cifra, tra campionato e Champions League, assist per i compagni ed una crescita anche a livello tecnico. Il merito è soprattutto nella nascita della figlia Hailey True che per Osimhen è: “La vita”. Il giocatore nigeriano segna in tutti i modi, di testa ormai è il pezzo forte, ma anche con quelle gambe snodate, può davvero mettere in crisi gli avversari. Vince anche i duelli a sportellate, come contro Demiral dell’Atalanta, ma segnare d’astuzia contro l’Ajax. Insomma davvero in ogni modo, pur di rendere felice il popolo azzurro che attende da oltre 30 anni.

