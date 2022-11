[Foto] Kvaratskhelia in Georgia, festa con i bambini del suo paesino

Vacanza e cura in Georgia per Khvicha Kvaratskhelia che è tornato nel suo Paese durante la sosta per i Mondiali. L’esterno del Napoli sta recuperando dalla lombalgia a Tblisi, ma in questi giorni è passato anche nel suo paesino natale proprio vicino a Tblisi, dove ha incontrato in strada i bambini autografando magliette e pallini e venendo accolto con entusiasmo dagli abitanti, come si vede da un video pubblicato su Twitter da un giornalista georgiano Kakha Dgebuadze.

Factory della Comunicazione

L’esterno del Napoli continua intanto la terapia che gli è stata assegnata dallo staff medico del Napoli e punta a stare bene per l’inizio della prossima settimana, quando la squadra di Spalleetti si ritrova a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti prima della partenza per la Turchia, per un ritiro che comincia a inizio dicembre, anche se le date non sono state ancora ufficializzate dal club. Fonte: mattino.it