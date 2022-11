(Formazioni) – Qatar ore 20,00: Francia Australia, Deschamps punta tutto su Mbappè e Giroud

Questa sera alle ore 20,,0 scenderà in campo una delle favorite per la vittoria ai mondiali, ovvero la Francia del c.t. Deschamps. L’avversario è l’Australia che cercherà di puntare sulla fase difensiva e giocare di rimessa con la punta Maclaren su tutti. Il c.t. dei “blues” punterà tutto sull’estro di Mbappè, la velocità di Dembelè e la prolificità in zona gol di Giroud. Panchina invece per il milanista Theo Hernandez. Out Benzema, ma Deschamps ha una rosa sufficiente per fare un Mondiale da protagonista, basterà?

Fonte: CdS