(Formazioni) – Qatar: Ore 17,00 Messico-Polonia, la punta Vega contro Milik e Lewandowski

Questo pomeriggio alle ore 17,00 si giocherà la sfida tra il Messico e la Polonia, ovvero il derby Napoli Lozano-Zielinski. Ma la sfida ha diversi spunti interessanti. Per gli ospiti diversi giocatori del nostro campionato. Ad esempio Szczesny, Glik, Kiwior, Zurkowski, Zalewski e Milik. Per i centroamericani invece da seguire Alvarez dell’Ajax, l’ex obiettivo di mercato del Napoli Herrera e l’esterno Vega. Una partita insomma per decidere la vice-Argentina nella fase a gironi dei mondiali in Qatar.

