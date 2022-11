Brambati: “Maradona-Messi? Non c’è paragone, sono due pianeti diversi”

Massimo Brambati, ex calciatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live, e ha parlato del paragone tra Maradona e Messi.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono notevolmente sorpreso, come tutti, dalla sconfitta dell’Argentina. Paragone Maradona-Messi? Non perché io abbia giocato contro Diego ma dico da anni che per me non c’è paragone. Ho sempre sostenuto, e continuero a farlo, che il confronto tra questi due calciatori non è sostenibile. Appartengono a due pianeti diversi dal punto di vista della personalità e dell’impatto che hanno sulla squadra. lo ricordo l’effetto, nel tunnel del San Paolo, quando Diego arrivava con la palla in mano e la affidava all’arbitro, e poi dava la mano uno per uno ai suoi compagni… eh ragazzi, era gia uno a zero per loro. Lo stesso effetto Maradona lo faceva sui suoi compagni di Nazionale. In Messico il Mondiale lo ha vinto quasi da solo. Anche quando non segnava, faceva delle cose devastanti. Aiutava la squadra in modo anche fisico, non soltanto tecnico”.