Bertini, ex arbitro: “I mega recuperi sono giusti, il Var sta riducendo i tempi di gioco”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Bertini, ex arbitro: “L’utilizzo del VAR ha ridotto i tempi effettivi delle partite, ci sono numeri preoccupanti. Eravamo arrivati a tempi effettivi di meno di un’ora, quindi questi recuperi lunghi li trovo anzi una decisione corretta. E’ qualcosa che andrebbe introdotta anche nei nostri campionati, perché bisogna preservare i tempi di gioco e la spettacolarità dello stesso. Piano piano arriveremo al tempo effettivo anche nel calcio moderno. I rigori assegnati in questo Mondiale? Non credo ci sia stata una direzione a monte, piuttosto dipende dalla sensibilità dell’arbitro individuale. Il VAR è uno strumento utile per alcuni episodi, ma sta trasformando il gioco del calcio. Sta venendo sempre più meno il contatto fisico, senza diminuire le polemiche. Anzi, le acuisce ulteriormente. Il VAR ha peggiorato notevolmente il gioco del calcio, non solo per i tempi, ma anche per lo spettacolo in sé. Le pause sono davvero pesanti da gestire e sono peggio degli errori commessi in passato”.

