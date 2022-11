Zazzaroni: “Fondi americani per il Napoli? Credo che De Laurentiis quando venderà, venderà tutto”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione UN Calcio Alla Radio. “Infantino? Gli ho mandato i fiori perché ha detto che è migrante, che è stato bullizzato, una serie di cazzate (ride, ndr). Forse rimpiango Tavecchio. Qatar-Ecuador? Portiere indegno, si sono preparati per 5 anni e da maggio tutta la Nazionale non gioca il campionato ed è in ritiro. Poi trovi Valencia, che non è proprio un fenomeno, e ti mette in queste condizioni. Da 32 a 48 squadre con 2 europee in più è follia? Speriamo di rientrare tra le due, altrimenti allarghiamo a 64 o 128, in modo da entrarci (ride, ndr). Esordio Pafundi? Non capisco neanche se è una provocazione, Mancini vive nella continua ricerca di qualcosa che a volte non c’è. Austria-Italia? Azzurri orribili. Donnarumma ha responsabilità sul gol di Alaba, ma ha salvato la partita almeno 3 volte. Per chi tifo? Non me ne frega nulla degli altri, guardo con molto interesse Cristiano Ronaldo, sono curioso di vedere dove va a finire. Secondo me, se non trova nulla in Europa, va in Arabia. Fondi americani per il Napoli? È uscita questa notizia e l’abbiamo ripresa, ma c’è grande interesse, ho le carte. Credo che De Laurentiis quando venderà, venderà tutto. Lui è un one man band, comanda, non accetta altri in società”.

Factory della Comunicazione