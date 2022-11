SERIE B FEMMINILE – Apulia Trani-Lazio Women 1-3, successo delle biancocelesti e primato conservato

Ieri pomeriggio a Trani si è giocata per l’ottava giornata del campionato di serie B femminile tra l’Apulia Trani e la Lazio Women. Nel più classico dei testa coda, il successo è stato ottenuto dalle biancocelesti per 1-3. Per la squadra ospite in gol Castiello e la punta greca Deppy. Le pugliesi accorciano le distanze con Morucci, ma arriva la terza rete della Lazio Women con Visentin. La squadra di Catini resta al primo posto con +3 sul Napoli femminile e al prossimo turno ci sarà la sfida a Formello contro il San Marino Academy.

APULIA TRANI-LAZIO 1-3 Marcatrici: 15′ Castiello (L), 33′ Chatzinikolaou (L), 48′ Morucci (A), 65′ Visentin (L) APULIA TRANI: Raicu; Varriale, Ventura (64′ Delvecchio), Sgaramella, Arrabal Perez, Crespi (88′ Corvasce), Lissom Matip, Nkamo Mandou (46′ Buttiglione), Morucci, Manno (75′ Cochis), Riboldi A disp.: Trentadue, De Zio, Vitale, Campanelli All.: Giuseppe Curci LAZIO WOMEN (4-3-3): Guidi; Pittaccio, Falloni, Kakampouki, Toniolo; Castiello, Eriksen, Colombo (75′ Vivirito); Fuhlendorff (75′ Palombi), Chatzinikolaou (58′ Proietti), Visentin (89′ Khellas) A disp.: Natalucci, Pezzotti, Savini, Groff, Vecchione All.: Massimiliano Catini Arbitro: Cristiano Ursini (sez. Pescara) Assistenti: Fabio D’Ettorre-Nicola Giancristofaro Serie B Femminile | 8ª giornata Domenica 20 novembre 2022, ore 14:30 Campo Comunale di Trani

