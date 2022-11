Sabatini: “Spalletti è un genio senza regole, il Napoli un’orchestra sincronica”

“Il Napoli è un’orchestra sincronica, non sinfonica” . Parole e musica di Walter Sabatini in un’intervista a Sky Calcio Club. “Spalletti ha fatto un lavoro straordinario, è un genio senza regole”. All’allenatore azzurro vengono riconosciuti i meriti per aver creato un sistema sincronico in cui ogni elemento si muove secondo ritmi e tempi ben precisi, studiati e calcolati. L’ex ds della Salernitana parla anche di Kvara: “Ne sono invidioso: è una vera scoperta. Penso che questo ragazzo sia una vera e propria locomotiva che quando si mette in movimento è immarcabile“. E su Kim: “Sembra un muro invalicabile”. Elogi che confermano ancora una volta l’ottimo il lavoro estivo compiuto da Giuntoli e De Laurentiis. In merito al campionato di Serie A, per Sabatini, per la lotta scudetto, c’è anche la Juve.

