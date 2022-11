Repubblica – Rumors Giuntoli-Juventus? Nessuna preoccupazione per De Laurentiis

In merito alle voci che vorrebbero un forte interesse della Juventus per Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, Stando a quanto riportato da Repubblica, non destano alcuna preoccupazione per il presidente De Laurentiis. “Non preoccupano i rumors sulla possibile corte della Juventus per il ds Cristiano Giuntoli. Ma squadra che vince non si cambia e De Laurentiis ha dimostrato in passato di sapersi tenere stretti i collaboratori di cui si fida, scegliendo come prima opzione la continuità. Il presidente, che si sta limitando a una supervisione a distanza, è atteso a ore il suo rientro dagli Usa e ha dato carta bianca al settore tecnico, apprezzando l’ottimo lavoro dell’allenatore e Giuntoli. Patti chiari amicizia lunga, anche sul contratto”.

