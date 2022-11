Pavarese: “Il Mondiale? Zielinski e Olivera possono arrivare agli ottavi”

Gigi Pavarese, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Dopo la vittoria contro il Liverpool ho iniziato seriamente a sognare, sia in Italia che in Europa. Ho iniziato a provare le stesse emozioni che avevo vissuto nel 1986-87, quando ero al seguito del Napoli di Diego. Questa squadra non è stata considerata dalle griglie, ma per me è sempre stata la favorita al campionato insieme all’Inter e alla Juventus. Stiamo mettendo a tacere tante critiche ricevute e ora mi dà molto fastidio che si dia quasi per scontato che il Napoli dovrà subire una crisi di risultati a breve. Questo darà ulteriori motivazioni a tutto il gruppo, merito di Giuntoli e Spalletti che hanno costruito un grandissimo team. Giuntoli ha il merito di aver scoperto calciatori di prima fascia. Kim è riuscito a farmi rivalutare il campionato turco, ho detto tutto. Il Mondiale? Zielinski e Olivera possono arrivare agli ottavi. La grande sorpresa di questa competizione sarà il Portogallo. Se un’africana dovesse andare avanti, il Senegal è la più attrezzata”.

