MONDIALI QATAR – Senegal-Olanda 0-2, gol decisi dalla panchina. Male l’ex Napoli K2

Questo pomeriggio, per il girone A, si è giocata la sfida tra il Senegal e l’Olanda, lo stesso del Qatar e dell’Ecuador, primo in classifica. Nel primo tempo tanto equilibrio, ma da segnalare un contropiede degli “orange” non sfruttato da De Jong, mentre per i campioni della Coppa d’Africa un tiro a giro di Sarr deviato dalla difesa ospite. Nella ripresa ci prova di testa Van Dijk, palla alta sopra la traversa. Il portiere dell’Olanda Noppert para la conclusione di Diatta. La partita sembra finire in parità, ma arriva il vantaggio dei “tulipani”. Cross di De Jongo, stacco di Gakpo, male Koulibaly che si perde la punta del Psv Eindoven, ma soprattutto Mendy. In pieno recupero, arriva il raddoppio, ancora incerto l’ex difensore del Napoli, corta respinta del portiere del Chelsea, sul tiro di Depay, e segna Klaassen. L’Olanda vince anche grazie ai cambi di Van Gal e ad un calo della squadra del Senegal.

Factory della Comunicazione

SENEGAL-OLANDA 0-2

Senegal (4-3-3): E. Mendy 4; Sabaly 6, Koulibaly 5, P. Cissé 6, Diallo 5,5 (17′ st Jakobs 5,5); I. Gueye 6, Kouyate 6,5 (29′ st Pape Gueye 6), N. Mendy 5; Diatta 5 (29′ st Jackson 5), Dia 6 (24′ st Bamba Dieng 5), I. Sarr 6,5. A disp.: Seny, Gomis, Formose, Loum, Moussa Ndiaye, Pathe Ciss, Name, P.M. Sarr, Famara, Iliman. All.: Cissé 5,5

Olanda (3-4-1-2): Noppert 7; De Ligt 5, Van Dijk 6,5, Aké 6; Dumfries 5,5, Berghuis 5,5 (34′ st Koopmeiners 6), F. De Jong 5,5, Blind 5,5; Gakpo 7 (49′ st De Roon sv); Janssen 5 (17′ st Depay 6), Bergwijn 5,5 (34′ st Klaassen 6,5). A disp.: Pasveer, Bijlow, Timber, De Vrij, L. De Jong, Lang, Malacia, Weghorst, Taylor, Simons, Frimpong. All.: Van Gaal 6

Arbitro: Sampaio (Brasile)

Marcatori: 39′ st Gakpo (O), 54′ st Klaassen (O)

Ammoniti: De Ligt (O), N. Mendy (S), I. Gueye (S)

A cura di Alessandro Sacco