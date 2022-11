Maradona sempre più sicuro: già 25 Daspo emessi tra campionato e Champions

Il questo di Napoli Alessandro Giuliano sta lavorando sodo per rendere il Maradona uno stadio sempre più sicuro, che riaccolga famiglie che vogliono godersi solo uno spettacolo di sport, senza rischiare di trovarsi nel mezzo di situazioni pericolose. Insieme alla società calcio Napoli, che mette in vendita biglietti con tariffe vantaggiose per donne e bambini, le famiglie sono diventate il 25% del pubblico del Maradona e la morsa contro i facinorosi si stringe sempre più: sono già 25 i Daspi emessi e 41 le istruttorie in corso per emetterne altri. La maggior parte è stata emessa per chi tentava di scavalcare le barriere per entrare al Maradona, pochi quelli che volevano introdurre oggetti pericolosi come coltelli o sono stati violenti con gli steward. La riduzione dei crimini nello stadio ha ridotto anche la presenza degli stessi nei dintorni: decine le persone fermate per spaccio o detenzione di droga, detenzione di armi, estorsione, rapina, alcuni anche legati a clan della camorra. Lo scorso anno furono 57 i Daspo emessi in tutta la stagione, oggi si arriverebbe a 66 se le 41 istruttorie diventassero un provvedimenti concreti.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino