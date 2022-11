Maradona Cup junior: i bambini napoletani ricordano Diego

Factory della Comunicazione

Quando mise piede per la prima volta al San Paolo, il primo pensiero fu per loro, i bambini. Diego Maradona disse che che avrebbe voluto fare qualcosa per i ragazzi poveri di Napoli. Aprire per loro il suo cuore e anche le porte dello stadio; regalare una gioia immensa come lo scudetto, vinto tre anni dopo. Venerdì 25 novembre, quel ragazzo di Fiorito, sarà ricordato nel secondo anniversario della sua morte, proprio dai bambini, quelli napoletani, che si sono nutriti di Diego attraverso i video e i racconti dei genitori e dei nonni. L’appuntamento è presso l’area dello Scugnizzo Liberato, salita Pontecorvo 46, per la seconda edizione della Maradona Cup, torneo di calcio a 7 aperto alle squadre di tutti i quartieri.