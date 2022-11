La Nazionale torna al Maradona, gara d'”esordio” per l’Italia

E’ tutto deciso, finalmente la nazionale italiana di calcio torna a giocare al Maradona, come scrive oggi Il Mattino. “Il Maradona è pronto. Prontissimo. Anzi, non vede l’ora. Dopo 10 anni, o quasi, la Nazionale sta per tornare a giocare a Napoli: l’appuntamento è quello del 23 marzo quando nello stadio che porta il nome di Diego andrà in scena (salvo colpi di scena) la gara d’esordio del girone di qualificazione a Euro24, Italia-Inghilterra, la rivincita di Wembley. Manca ancora l’ufficialità, ma è stato Aurelio De Laurentiis a prendere contatti con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ieri a Vienna, e invitare il numero uno della Federcalcio a riportare la Nazionale a Napoli, da dove manca dal 15 ottobre del 2013. L’apertura della Figc è stata totale dopo la proposta della società azzurra. Il Napoli ha voglia di ospitare la ripartenza dell’Italia ed è per questo che il club azzurro ha inoltrato la sua richiesta alla Federcalcio. Una mossa a sorpresa, quella del presidente azzurro, che è legata al fatto che lo stadio di Fuorigrotta è ormai in grado di poter organizzare qualsiasi tipo di evento in sicurezza e con grande livello di ospitalità. D’altronde, come raccontato la scorsa settimana, il lavoro fatto da Alessandro Formisano e tutto lo staff del presidente per rendere il Maradona un impianto confortevole, ha consentito il ritorno delle famiglie sugli spalti: circa il 25 per cento delle presenze nella gara di campionato e in Europa, infatti, è composto da donne e under 18. E tutto avviene nella totale sicurezza”.

