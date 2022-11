Kvaratskhelia e Osimhen nella Top 100 del 2022

Due azzurri nella classifica dei 100 migliori calciatori del 2022. Un anno che sta per concludersi grazie al mondiale invernale, una stagione che ha visto certamente tra i protagonisti il Napoli di Luciano Spalletti, tra le migliori squadre in giro per l’Europa. Il primo napoletano in classifica è Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano rivelazione dell’anno nuova stagione, piazzato al 37º posto nella classifica tracciata dal portale specializzato FourFourTwo. L’altro azzurro in graduatoria è invece Victor Osimhen, al 60° posto. Sul gradino più alto c’è Haaland, seguito sul podio da Benzema e De Bruyne.

Factory della Comunicazione

Fonte: mattino.it