Jacomuzzi, ex ds Napoli: “Sondaggio azzurro per Mazzocchi? Pasquale sta disputando un’ottima stagione”

Carlo Jacomuzzi, ex ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Sondaggio del Napoli per Mazzocchi? “In questo calcio moderno la risposta di Iervolino è stata una provocazione. Pasquale sta disputando un’ottima stagione, le novità stuzzicano tutti. Ma quantificare la cifra indicata del presidente di 15 milioni mi sembra eccessivo, anche perché siamo ancora a metà stagione. Rilevante sarà capire anche il suo modo di giocare, perché a Salerno si gioca tutti vicini ed è necessario non scoprirsi per difendersi. In una grande squadra come il Napoli, invece, si gioca negli spazi più ampi e si affrontano top club. Ha dimostrato ottima attitudine alla marcatura frontale e laterale, ma bisogna poi vederlo in tempi diversi e sotto una pressione differente. Pasquale, tuttavia, sta sfruttando l’ottimo andamento della Salernitana. Potrebbe anche firmare per il Napoli, ma bisogna verificare sempre le cifre dell’eventuale operazione. Pasquale vale 5/6 milioni di euro, nel prossimo mercato di gennaio. La cifra può scendere con contropartite o salire se dovesse continuare tutta la stagione a questi livelli, ma va tenuto conto che nella prossima stagione avrà già 28 anni. Non diamo pressione a questo calciatore, lasciamolo giocare”. La posizione di Nicola sembra essere in bilico… “È un ragazzo intelligente. A Salerno non si può sempre vincere, la difesa deve reggere gli urti degli avversari. La zona di classifica dei granata è un lusso, perché ad inizio stagione non si poteva ipotizzare un simile andamento. Nicola ha sempre i piedi per terra, sta dimostrando di avere qualità”.

