Giuseppe Ambrosino (att. Como): “Poco spazio? Le decisioni finali spettano al mister”

L’Italia Under 20 sta disputando il Torneo 8 Nazioni ed ha vinto le tre gare del girone. Tra i protagonisti c’è anche il classe 2003 Giuseppe Ambrosino di proprietà del Napoli e in prestito al Como è stato intervistato a fine gara a Rai Sport. “I gol contro Romania e Repubblica Ceca sono personalmente positivi, ma l’importante è che la squadra abbia vinto. L’importante era vincere e far bene nel secondo tempo. Poco spazio nel Como? Io cerco di allenarmi sempre al massimo, poi però sta al mister fare le scelte. Io a prescindere dalla scelta del mister mi alleno bene per dimostrare di poter giocare in quella squadra e in quell’ambito“.

