Gazzetta – Kvaratskhelia meglio di Ronaldo, lo dicono i numeri

Il campionato è fermo per i mondiali, che sono iniziati ieri in Qatar. Intanto si stilano classifiche e si mettono a confronto campioni di oggi e di ieri, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, riferendosi all’esterno del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia. “Perché con numeri e giudizi unanimi Khvicha Kvaratskelia sta facendo meglio del mitico CR7, cui il georgiano si è sempre ispirato. La rivista specializzata FourFourTwo inserisce il grande talento del Napoli al 37° posto della Top 100 mondiale per il 2022, sette posizioni più in alto del suo idolo giovanile. Insomma KK77 sta strabiliando, visto che a inizio di quest’anno solare era alla Dinamo Batumi, club georgiano lontano dai riflettori internazionali. Sono bastati 12 partite in Serie A e 5 in Champions per colpire tutti i maggiori osservatori, tanto da scalare velocemente questa prestigiosa classifica”.

