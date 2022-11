Gazz. Sport – Kvara meglio di Cr7? I risultati sono sotto gli occhi di tutti

In estate, verso la fine del mercato, si parlava di un possibile scambio Cr7-Osimhen, ma non si è mai sviluppato, anche perchè fu un’idea del procuratore del portoghese Jorge Mendes. Alla lunga il Napoli ha avuto ragione, come riporta la Gazzetta dello Sport, perchè con l’acquisto di Kvaratskelia i risultati si stanno vedendo. Eppure all’inizio c’era diffidenza, il georgiano veniva dalla Dinamo Batumi, ma la società di De Laurentiis ebbe l’intuizione di prenderlo, per 10 milioni di euro. Sono bastate 12 delle 15 partite per capire il suo reale valore. Le ultime tre le ha saltate, causa problema alla schiena. Ora è a Tblisi per recuperare ed essere pronto per la preparazione, probabilmente in Turchia. Spalletti sa quanto vale Kvara, anche se Elmas non lo ha fatto rimpiangere, ma riaverlo contro Inter, Juventus e Roma su tutti, sarebbe davvero importante. Nel frattempo AdL si gode il suo tesoro, in attesa poi di un possibile aumento d’ingaggio, per evitare che la concorrenza glielo porti via.

Factory della Comunicazione

La Redazione