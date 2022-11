Euro 24 – Napoli si prepara a riabbracciare l’Italia

PROSSIMO EUROPEO

Siamo a un passo dal grande ritorno. Napoli si prepara a riabbracciare l’Italia e la Figc si prepara a fare l’annuncio: De Laurentiis spinge in questa direzione e Gravina, con cui i rapporti ora sono tornati serenissimi dopo le burrasche dei mesi passati (la presenza del presidente della Figc ad agosto a Castel di Sangro ha suggellato il feeling) ha già dato indicazioni agli organizzatori della Federcalcio perché il desiderio del Napoli diventi realtà. Nel girone per Euro24 ci sono anche Macedonia del Nord, Estonia e Malta ma non sono queste le sfide che il patron azzurro sogna per il Maradona: De Laurentiis vuole ospitare a Napoli la rivincita della finale del 21, quella di Wembley, vinta dall’Italia ai rigori contro l’Inghilterra. Peraltro una Nazionale che somiglia tanto al Napoli: per la presenza del blocco napoletano (Meret, Di Lorenzo, Raspadori e Politano) ma anche per i tanti big nati da queste parti (da Donnarumma a Immobile). È dal 15 ottobre 2013 che la nostra Nazionale non mette piede a Napoli. Si giocò Italia-Armenia (2-2, girone di qualificazione ai Mondiali e il ct era Cesare Prandelli). Nel Terzo Millennio le partite degli azzurri al San Paolo, oggi Casa di Diego, sono state appena tre: nel 2002, nel 2006 (con esibizione della Coppa del mondo vinta dalla Nazionale a Berlino) e appunto nel 2013. Le condizioni precarie dello stadio inaugurato nel 1959 e non più ristrutturato dopo Italia 90 avevano ufficialmente tenuto gli azzurri lontani. Anche, a volte, in maniera ingiustificata. Ma dopo il restyling per le Universiadi quattro anni fa, grazie alle decine di milioni messi a disposizione dalla Regione Campania, c’è adesso una struttura funzionale, senz’altro in grado di accogliere la Nazionale per una partita di prestigio (d’altronde, il Napoli ospita la Champions con regolarità). Poche settimane dopo la morte di Maradona, l’allora ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aveva ipotizzato l’organizzazione di un triangolare a Napoli per ricordare il Capitano con Italia, Argentina e Inghilterra, anche in segno di pace dopo la Mano de Dios ai Mondiali 86. Un annuncio e niente più. Il Comune di Napoli e il sindaco Manfredi sono, ovviamente, al fianco del Napoli e della Figc. Gravina, a luglio, è stato ricevuto a Palazzo San Giacomo: al centro dell’incontro la promozione del binomio sport e sociale e lo sviluppo del territorio. A fine mese il numero uno della Figc sarà di nuovo al Comune per tornare a parlare di questo progetto.

Fonte: Il Mattino