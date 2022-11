E’ l’ultima in Nazionale: le lacrime di Marekiaro Hamsik

Le lacrime di Hamsik per l’ultima partita con la Slovacchia (135 presenze e 26 gol): l’ex capitano del Napoli si è commosso quando è uscito dal campo a un minuto dalla fine della gara con il Cile, terminata 0-0: «È sempre stato un grande onore e privilegio rappresentare il mio paese e per 15 anni far parte di una grande generazione. E ho goduto insieme ai tifosi i momenti più belli del calcio slovacco. Grazie di cuore», il post di Marek. Hamsik è stato festeggiato prima e dopo il match in cui ha giocato tutti i 90 minuti Lobotka, il playmaker del Napoli che ha abbracciato Marek al momento della sua uscita dal campo. L’applauso di tutti i tifosi allo stadio e un omaggio per lui prima del fischio del match e poi il lungo festeggiamento dei compagni al termine della sfida. Hamsik, recordman di presenze con il Napoli quando lascerà il calcio giocherà la partita d’addio al Maradona.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino