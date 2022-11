Corbo: “De Laurentiis ha rifiutato un’offerta di 900 milioni, il Napoli non è in vendita”

Il giornalista Antonio Corbo, sul suo editoriale per Repubblica “Il Graffio”, scrive circa un’offerta che sarebbe stata fatta al presidente De Laurentiis negli Stati Uniti, per l’acquisto del Napoli. “Si legge che negli Usa De Laurentiis abbia incontrato un amico per strada (Los Angeles come via dei Mille a Napoli?) con una proposta di 900 milioni. A nome di un non meglio identificato Fondo per acquistare il Napoli. Affare ovviamente respinto. Il Napoli non è in vendita, si amministra in proprio come i Fondi di investimenti. Non cerca acquirenti. Sono noti i risultati. Incassa e vince come fosse da solo in cima al suo Mondiale. È l’unica favola credibile in una Italia che ha smesso anche di sognare”.

