Anche se il campionato è fermo per i mondiali e si dovrà aspettare gennaio per rivedere gli azzurri in campo, i compleanni certo non possono aspettare, e oggi è festa in casa Napoli. Festeggia infatti oggi i suoi 31 anni il centrocampista azzurro Diego Demme. A lui gli auguri della SSCN e della redazione del Ilnapolionline.

