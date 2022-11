Bellinazzo: “Il Napoli è una della realtà più importanti d’Europa, società sana senza debiti”

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 ore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”, e ha commentato le voci di una possibile vendita del Napoli.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli è una società sana, non ha un indebitamento rilevante e questo permetterebbe ai De Laurentiis di fare una plusvalenza secca se cedesse il club. Non avere debiti e una burocrazia ampia nella struttura societaria potrebbe essere un vantaggio per la cessione a un fondo. Il Napoli è una delle realtà più importanti d’Europa. I fondi americani stanno vagliando tantissimi report legati alle squadre italiane. Negli ultimi due anni più di 60 club sono passati in mano ai fondi americani”.