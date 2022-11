A. Petrazzuolo, giornalista: “Sono tutti convinti del calo degli azzurri, meglio lasciar cadere…”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, giornalista: “Il ritiro di Hamsik dalla Nazionale ha fatto il suo effetto, è il segno del tempo che passa. L’ho sentito tranquillo però in questi giorni, bisogna saper affrontare questi step nella carriera e guardare al futuro con grande ottimismo. Vedremo cosa farà nei prossimi anni, lo vedrei bene come dirigente o come allenatore, può fare qualsiasi cosa. Raspadori? Ci può stare un momento di calo con la Nazionale, anche perché ha fatto una grande prima parte di stagione. E poi si è fatto notare con l’Italia anche se non è una squadra rodata. Abbiamo visto tanti napoletani con la Nazionale, penso anche a Meret sul quale mi interrogherei dopo aver visto Donnarumma. Se sbaglia Donnarumma alziamo tutte le mani, mentre con Meret si è a volte troppo cattivi. Ritiro in Turchia per il Napoli? Mi aspetto qualche notizia in settimana. In tutta Italia sono convinti che gli azzurri caleranno da gennaio in poi, quindi è meglio continuare a fare quadrato e non lasciarsi prendere dalle critiche degli altri. Il Mondiale dei napoletani? C’è grande voglia di vedere tutti i protagonisti in campo, vediamo dove arriveranno. I tifosi del Napoli tiferanno Argentina, ne sono convinto”.

Fonte: Radio Punto Nuovo