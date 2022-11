Zielinski in scadenza: col mondiale il suo valore potrebbe aumentare. Sirene dalla Spagna

Tra i pensieri di mercato più importanti per il Napoli dei prossimi mesi c’è Piotr Zielinski, il centrocampista polacco sicuramente protagonista in questo avvio di stagione e con il contratto in scadenza solo nel 2024. Una condizione contrattuale, la sua, che fa drizzare le antenne anche ai club in giro per l’Europa: secondo il portale di mercato Futbol Total in Spagna, infatti, ci sarebbe addirittura il Real Madrid tra le squadre che stanno seguendo molto da vicino la situazione di Piotr, pronte a lanciarsi su di lui nei prossimi mesi. Zielinski ha firmato l’ultimo rinnovo con il Napoli nel 2020, ma è chiaro che il club dovrà tutelarsi prima del termine del prossimo anno se vuole continuare insieme anche oltre l’attuale scadenza. Il valore del polacco classe 1994 oggi si aggira sui 40 milioni di euro, ma il Mondiale che giocherà da protagonista tra pochi giorni e la grande stagione con la squadra di Spalletti potrebbero anche far aumentare il suo valore. La scorsa estate, furono diversi i club di Premier League che bussarono alla sua porta, ma senza successo. Fonte: mattino.it