Un pò di Campania ai Mondiali, con gli arbitri però

L’Italia non ci sarà ai Mondiali in Qatar che inizieranno oggi, ma un pò di Campania è presente con gli arbitri, come sottolinea oggi ilmattino.it

Factory della Comunicazione

Orfani della Nazionale di Mancini, ai tifosi che cercano un po’ di Italia ai mondiali in Qatar non resta che rivolgersi a una categoria, quella degli arbitri, che agli sportivi ha regalato tante soddisfazioni, grazie a nomi come Gonella, Collina e Rizzoli (solo per ricordare chi ha diretto una finale della rassegna iridata). Oggi proprio la terna arbitrale azzurra (anzi il quintetto) sarà protagonista della partita di esordio tra i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador.

E se l’Italia guarderà con affetto la prestazione dei suoi uomini in campo, c’è una città che farà un tifo sfegatato. È San Giorgio a Cremano. Merito di Ciro Carbone, assistente di Daniele Orsato (l’altro è Alessandro Giallatini, al Var Massimiliano Irrati e Paolo Valeri), che con la bandierina ha girato i maggiori campi di serie A ed è stato protagonista di epiche sfide europee (come la semifinale di Champions Real Madrid-Manchester City). Raggiunto telefonicamente spiega: «Non siamo autorizzati a rilasciare alcun tipo di dichiarazione. Potremmo sentirci al rientro dal Mondiale». Una doverosa consegna del silenzio che coinvolge anche la famiglia.