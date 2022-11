Slovacchia/Cile 0-0: nell’ ultima di Hamsik, 90′ per Lobotka

Era l’ultima con la maglia della nazionale slovacca di un “capitano storico” e molto amato a Napoli, Marek Hamsik. In campo c’erano Slovacchia e Cile. Una passerella finale per l’ex azzurro, sostituito all’89’, per concedergli l’applauso del pubblico, di quello che è stato, diverse volte, il miglior calciatore del proprio paese. Per la cronaca il match è terminato con le reti inviolate ed il risultato di 0-0. In campo, un altro beniamino dei giorni nostri in azzurro, Stanislav Lobotka. Il perno del centrocampo del Napoli ha giocato gli interi novanta minuti di gara.

Factory della Comunicazione