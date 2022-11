SERIE C FEMMINILE – Risalgono in classifica il Venezia e il Chieti. Tutto facile per il Bologna

Questo pomeriggio, oltre al ritorno della serie A e della cadetteria, sono scese in campo le tre categorie della serie C e c’è come sempre massimo equilibrio. Nel girone A tre squadre in 4 punti con Pinerolo, Orobica e Pavia. Nel girone B invece allungo del Bologna sul Meran, mentre c’è la risalita del Venezia di Geppino Marino. Infine nel gruppo C la Res Roma VIII dilaga in casa, mentre pari per la Roma calcio femminile. Infine successi esterni per il Chieti e il Trastevere.

Risultati serie C femminile girone B

Lumezzane-Meran 1-0

Portogruaro-Bologna Women 0-5

Sanbenedettese-Venezia 0-6

Venezia-Vicenza 1-1

Risultati serie C femminile girone C

Cantera Pescara-Trastevere 1-2

Frosinone calcio-Chieti calcio femminile 0-3

Palermo-Roma calcio femminile 1-1

Res Roma VIII-Accademy Sant’Agata 7-0

Independent-Vis Mediterranea Soccer 0-2

