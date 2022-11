SERIE B FEMMINILE RISULTATI – Sconfitta interna del Cesena. Successi per Napoli e Lazio

Questo pomeriggio, dopo la sosta per gli impegni dell’Italia del c.t. Milena Bertolini, si sono giocate le gare della serie B femminile. La Lazio Women batte per 1-3 l’Apulia Trani, risponde il Napoli femminile che sconfigge per 4-2 il Brescia. Sconfitta casalinga per il Cesena di mister Ardito contro la rivelazione Ternana. Ecco tutti i risultati.

Risultati serie B femminile

Cesena-Ternana 1-3

Apulia-Lazio Women 1-3

Napoli femminile-Brescia 4-2

Cittadella-Genoa 3-0

Chievo Verona Women-Arezzo 4-0

Torres-San Marino 0-4

Tavagnacco-Ravenna Women 1-4

A cura di Alessandro Sacco