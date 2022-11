SERIE B FEMMINILE – M. Catini (all. Lazio Women): “L’Apulia Trani? Rischia di essere una gara “trappola” “

Questo pomeriggio si giocherà in terra pugliese la sfida tra l’Apulia Trani e la Lazio Women, nel più classico dei testa coda del campionato di serie B femminile. Ieri le parole del coach Massimiliano Catini a Lazio Style. “La gara di oggi rischia di essere una partita trappola perché guardando la classifica il risultato può apparire scontato. È un match da sottovalutare perché l’Apulia Trani ha pagato un po’ lo scotto iniziale e ora sta trovando la quadratura. Ha zero punti in classifica, ma ha sempre perso di misura e questo significa che non molla mai. Per noi sarà un test importante, dovremo provare a sbloccare subito il risultato. Dobbiamo provare a sfruttare al meglio questa giornata perché il calendario propone due scontri importanti per provare a guadagnare qualche punto. È stato molto importante tornare al Centro Sportivo di Formello dove abbiamo trovare dei campi perfetti. Essere qui, in uno dei migliori centri sportivi d’Italia, è uno stimolo in più per le ragazze che qui respirano un’energia positiva da tramutare in campo. Le ragazze, complici i buoni risultati, avrebbe potuto lasciare spazio a un entusiasmo non positivo. Invece non lo hanno fatto e per questo ringrazio ancor di più questo gruppo che sto conoscendo piano piano. La ferita della retrocessione pesa tanto personalmente, ma deve essere lo stimolo per ogni giorno. Siamo felici, ma per ora non abbiamo fatto nulla perché manca ancora tanta strada. Lo scorso anno tutte le ragazze hanno dato il massimo, ma quest’anno la squadra ha qualcosa in più anche a livello di esperienza. Non mi aspettavo di trovare subito un gruppo coeso, il feedback che arriva dallo spogliatoio è positivo. Le Ragazze dal momento in cui entrano al Centro Sportivo di Formello sono consapevoli di doversi comportare ventisette sorelle. Faremo di tutto per continuare ad alimentare questa energia positiva. Tutti possono sempre migliorarsi, credo che comunque il miglior pregio di Visentin sia l’umiltà e la voglia di crescere attraverso il lavoro. Nella crescita di un giovane ciò che fa la differenza è il valore della famiglia, le amicizie giuste e una società attenta come la Lazio che vigila sempre sui fronti anche extra campo. Oggi, è impossibile evitare l’uso dei social, l’ importante è usarli bene. Mi ritengo fortunato per lo staff che ho a disposizione, sono tutti professionisti competenti e preparati. Alcuni li ho ereditati dalla Società al momento del mio arrivo e devo dire che non mi aspettavo una sinergia simile. Parte del merito dei risultati che stiamo raccogliendo è anche loro che sono sempre a disposizione. Sono un valore aggiunto. Qui alla Lazio ho a disposizione uno staff completo e per questo ringrazio la Società. Abbiamo il match analyst, due preparatori, un collaboratore di campo e un altro messo a disposizione dal direttore Fabiani per le sedute di analitiche di tecnica delle singole giocatrici, due fisioterapisti e due dottori. È uno staff importante, la Società ha messo a disposizione della squadra uno staff completo. Qui alla Lazio siamo un’ isola felice rispetto ad altre squadre. Il movimento femminile sta crescendo molto, il vero punto di svolta per proseguire su questo cammino riguarda il continuo investimento da parte della Federazione e delle società”.

Factory della Comunicazione

Fonte: sslazio.it