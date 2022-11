SERIE A FEMMINILE RISULTATI – Pari di rimonta del Como Women, primo successo per il Sassuolo

Questo pomeriggio si sono giocate le altre sfide per la nona giornata della serie A femminile e c’era attesa per lo scontro diretto tra la Fiorentina e l’Inter. La gara è terminata 0-0, con equilibrio da entrambe le parti. Importante pari del Como Women di rimonta per 3-3 contro l’A.c. Milan, a segno il capitano Rizzon nei minuti di recupero. Primo successo in campionato per il Sassuolo per 2-1 nello scontro salvezza contro il Pomigliano, decide la scozzese Clelland.

Risultati serie A femminile

Sassuolo-Pomigliano femminile 2-1

A.c. Milan-Como Women 3-3

Fiorentina-Inter 0-0

A cura di Alessandro Sacco