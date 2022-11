SERIE A FEMMINILE – Parma-Juventus Women 1-2, le parole dei protagonisti

Ieri pomeriggio al “Tardini” di Parma, la squadra del neo allenatore Mimmo Panico ha affrontato la Juventus Women. La squadra ducale sblocca la gara con il colpo di testa di Martinovic. Le bianconere, dopo aver avuto diverse occasioni, dove ha trovato sulla sua strada Cappellini, riesce a pareggiare al minuto 92 con il gran tiro dai 30 metri di Boattin. All’ultimo minuto arriva il gol della vittoria realizzato da Gurnasdottir. Ora la testa alla sfida contro l’Arsenal. A fine gara le parole di Martina Rosucci e coach Montemurro.

Martina Rosucci (centr. Juventus Women): «Abbiamo giocato con il cuore, in un momento difficile in cui facciamo fatica a trovare il gol. E’ commovente vedere questa passione e, appunto, questo cuore. Avevamo voglia di rivalsa, dopo la Supercoppa, partendo proprio da questo campo. Era una sofferenza non riuscire a segnare, e ci provocava rabbia. Devo fare i complimenti al Parma per la partita che hanno fatto, ma portare via un punto sarebbe stato davvero poco per noi. Abbiamo avuto ansia in campo? Può darsi, non è una debolezza ammetterlo, ma credo che i due gol che abbiamo fatto nel finale ci abbiamo sbloccato».

Joe Montemurro (coach Juventus Women): «Speriamo che i tifosi si siano divertiti guardando questa partita. Ci serviva una giornata così: nelle ultime settimane siamo alla ricerca di personalità, e questa vittoria può essere molto utile. I momenti più difficili li passano tutte le squadre, e forse per queste ragazze è la prima volta, ma ci sta, e da qui si trova la forza per trovare le giuste reazioni».

Fonte: juventus.com