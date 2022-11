Probabilmente qualcuno lo prevedeva. La Roma, dopo qualche giorno di pausa, è tornata ad allenarsi in vista della tournée che la squadra giallorossa farà in Giappone durante la sosta per i Mondiali di Qatar 2022. Alla ripresa degli allenamenti, non era presente Rick Karsdorp. Il laterale olandese, nei giorni scorsi aveva lasciato la capitale e non ha risposto alla convocazione. Da capire, ora, se il classe 1995 partirà comunque con la squadra per il Giappone.

