Per La Faz, il mostro Kim è tra quelli da tenere d’occhio in Qatar

Il quotidiano tedesco La Faz inserisce l’azzurro Kim tra i sette giocatori da tenere d’occhio al Mondiale. Parlando del difensore aggiunge che “è sbalorditiva la velocità con cui si è affermato nel calcio europeo. Si è trasferito dalla Cina al Fenerbahçe Istanbul solo nell’estate del 2021. Lì ha subito impressionato grazie alla forza fisica atipica per un asiatico. Il Napoli non ha esitato e ha ingaggiato Kim che ama allenarsi in bicicletta e ha Sergio Ramos come riferimento. La Faz scrive anche che: “Kim è un elemento fondamentale per il successo del Napoli. Quando nell’ultima partita prima della pausa dei Mondiali hanno subito un gol, è stato il suo primo grave errore con la maglia del Napoli. Poi si è scusato pubblicamente. Non era necessario, il coreano è entrato nel cuore dei napoletani. Tuttavia – aggiunge la Faz – non è chiaro per quanto tempo resterà in Italia. Il prossimo luglio entra in vigore la clausola rescissoria (50 milioni, ndr). Presumibilmente solo per 15 giorni. Gli interessati devono quindi fare in fretta. Proprio come il “mostro” in campo.”

