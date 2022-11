Mondiali – Qatar/Ecuador 0-2, tutto facile per i sudamericani

Al via i Mondiali di calcio. In Qatar, la gara inaugurale è tra i padroni di casa e l’Ecuador. Fischio d’inizio alle ore 17.00. Sono gli ecuadoriani ad avere il pallino del gioco ed il loro predominio è evidente rispetto ad un Qatar in difficoltà. Allo stadio Al-Bayt, alla fine della prima frazione di gioco, l’Ecuador è già in vantaggio di due reti, grazie a Enner Valencia, protagonista assoluto. Un gol annullato dal Var, un rigore messo a segno ed infine il raddoppio su colpo di testa. Il tabellino del match:

QATAR-ECUADOR 0-2

MARCATORI: 16′ rig. Valencia, 31′ Valencia

QATAR (5-3-2): Al-Sheeb; Rò-Rò, A. Hassan, Ahmed, Hisham, Khoukhi; Hatem, Al-Haydos (71′ Al Bayati), Boudiaf; Afif, Almoez Ali (72′ Muntari).

ECUADOR (4-4-2): Galindez; An. Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo (91′ Franco), Ibarra (68′ Sarmiento); Valencia (77′ Cifuentes), Estrada (91′ Rodriguez).

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Al Sheeb (Q), Ali (Q), Caicedo (E), Boudiaf (Q), Mendez (E), Afif (Q)