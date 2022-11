Marino: “A gennaio inizia un altro campionato, ma il Napoli resta favorito”

Prima della sosta per il Mondiale, in campionato l’Udinese ha affrontato il Napoli di Luciano Spalletti, disputando una buona partita. Pierpaolo Marino, direttore tecnico dei bianconeri, durante un’ intervista a Tuttosport parla dell’impressione che gli ha fatto vedere la squadra partenopea dal vivo.

Factory della Comunicazione

«Ancora più entusiasmante di quella che mi aveva fatto in televisione. Sono veramente entusiasta del fatto che siamo quasi riusciti a costringerli a buttare la palla in tribuna negli ultimi minuti per portare a casa la vittoria». «Ho sempre paragonato questa stagione al campionato argentino di Apertura e Clausura. Il Napoli avrebbe meritatamente vinto lo Scudetto di Apertura, ma credo che da gennaio, con le Coppe, il mercato e il filo logico di queste 15 partite che è evaporato, cominci un nuovo campionato e che possa portare sorprese. Anche se il Napoli resta favorito».

Sul Mondiale: «Dico Argentina e lo dico con la bandiera in mano. E’ guidata da un mio ex giocatore come Scaloni e ci sono due ex Udinese come De Paul e Molina. E’ sempre stata la squadra per cui ho fatto il tifo dopo l’Italia: nell’86 in Messico dopo la vittoria in finale ero negli spogliatoi con Diego e Carmando, il massaggiatore del Napoli».