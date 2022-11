Mancini: “Raspadori? È un giocatore con grandi qualità”

Stasera l’Italia affronterà in amichevole l’Austria, proprio nelle giornata inaugurale dei Mondiali in Qatar, dove la nazionale azzurra non sarà presente. Il tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha grande considerazione dell’esterno del Napoli, Giacomo Raspadori, come ha sottolineato nella conferenza stampa di presentazione della gara. L’attaccante del Napoli è tenuto in grande considerazione dal ct azzurro. «Raspadori? È un giocatore con grandi qualità. È giovane e anche lui non gioca da tanto tempo e sta migliorando notevolmente. Sa giocare, può fare qualsiasi ruolo: è un centravanti atipico ma può anche farlo e può giocare anche con un altro centravanti», ha detto il ct azzurro nella conferenza stampa di vigilia a Vienna.

