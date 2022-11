La Faz (Germania) – E’ sbalorditiva la velocità con cui si è affermato Kim nel calcio europeo

Kim Min-Jae, difensore centrale del Napoli, si sta affermando in maglia azzurra con una velocità incredibile, ed è proprio lui che bisogna tenere d’occhio in questi mondiali in Qatar, come sottolinea il portale tedesco La Faz. “E’ sbalorditiva la velocità con cui si è affermato Kim nel calcio europeo. Si è trasferito dalla Cina al Fenerbahçe Istanbul solo nell’estate del 2021. Lì ha subito impressionato grazia alla forza fisica atipica per un asiatico. Il Napoli non ha esitato e ha ingaggiato Kim che ama allenarsi in bicicletta e ha Sergio Ramos come riferimento.

