Il Napoli è interessato a Samardzic, un top alla Zielinski

Il Napoli guarda già al mercato, anche se non è ancora tempo, e uno dei nomi che girano di più è quello di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, come riportato oggi da Repubblica. “Si tratta di un centrocampista di qualità andato anche in gol al Maradona nel recente match di chiusura prima della sosta. “Parliamo di un top, uno alla Zielinski”, ha riferito Luciano Spalletti nel post partita. Un’investitura che ha di fatto confermato l’interesse del Napoli. La società friulana già si lecca le dita: pagato 3 milioni dal Lipsia nel 2021, oggi ne vale 20-25 almeno. Il club partenopeo lo segue per la prossima stagione e i contatti con l’Udinese possono facilitare l’affare”.

