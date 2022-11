Gli “occhi” della Premier League sulle gesta di Kim Minjae

Oggi inizia ufficialmente il Mondiale in Qatar, dove ovviamente le aspettative dal punto di vista tecnico sono molto alte. In casa Napoli ci sono 5 calciatori impegnati: Anguissa, Olivera, Lozano, Zielinski e Kim Mina Jae. Quest’ultimo debutterà con la sua Corea del Sud contro l’Uruguay dell’ex Cavani. Sull’ex Fenerbache ci saranno i tifosi azzurri ad osservare le sue gesta ma non solo. Secondo ilmattino.it anche due squadre della Premier League, il Manchester United e il Tottenham di Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis, sapendo della concorrenza, vuole rivedere il contratto che ha la clausola di 50 milioni, per evitare che già in estate ci possa essere una cessione eccellente. Per ora Kim pensa ai Mondiali, poi si penserà al futuro, ma nel frattempo bisognerà allontanare occhi e orecchie indiscrete.

Factory della Comunicazione

La Redazione